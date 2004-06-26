وزير امور خارجه روسيه به كره شمالي و جنوبي سفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه روسيه امروز اعلام كرد كه " سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه براي بحث و گفتگو پيرامون برنامه هسته اي كره شمالي و موضوع هاي منطقه اي هفته آينده به كره شمالي و جنوبي سفر مي كند.
" الكساندر ياكوونكو" سخنگوي وزارت امورخارجه روسيه اعلام كرد: " لاوروف" 3 جولاي به سئول پايتخت كره جنوبي سفر مي كند و روز بعد به قصد مذاكره با مقامات كره شمالي سئول را به مقصد پيونگ يانگ پايتخت كره شمالي ترك خواهد كرد و 5 جولاي نيز سفر وي به پايان خواهد رسيد.
نظر شما