  1. بین الملل
  2. سایر
۶ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۴۶

براي گفتگو درباره بحران هسته اي شبه جزيره كره

وزير امور خارجه روسيه به كره شمالي و جنوبي سفر مي كند

پس از پايان سومين دور از مذاكرات شش جانبه، وزارت امور خارجه روسيه از سفر هفته آينده وزير امور خارجه روسيه به كره شمالي و كره جنوبي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه روسيه امروز اعلام كرد كه " سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه براي بحث و گفتگو پيرامون برنامه هسته اي كره شمالي و موضوع هاي منطقه اي هفته آينده به كره شمالي و جنوبي سفر مي كند.

" الكساندر ياكوونكو" سخنگوي  وزارت امورخارجه روسيه اعلام كرد: " لاوروف" 3 جولاي به سئول پايتخت كره جنوبي سفر مي كند و روز بعد به قصد مذاكره با مقامات كره شمالي سئول را به مقصد پيونگ يانگ پايتخت كره شمالي ترك خواهد كرد و 5 جولاي نيز سفر وي به پايان خواهد رسيد.

کد مطلب 89931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها