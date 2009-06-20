چهار قسمت از "آب ما را با خود برد" تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابوطالب تدوین این مجموعه مستند را که برای پخش از شبکه پرس تیوی آماده میشود، انجام میدهد و تا کنون چهار قسمت از مجموعه تدوین شده و آخر تابستان تدوین 9 قسمت باقیمانده به پایان میرسد.
مستند "آب ما را با خود برد" تصویری از تاریخ، آداب، رسوم، باورهای فرهنگی، جاذبههای طبیعی و ویژگیهای قومی مناطق اطراف خلیج فارس است . تصویربرداری "آب ما را با خود برد" در قشم، کیش، لارک، هنگام، هرمز، فارور، ابوموسی و بندرلنگه، تنب بزرگ کوچک و خارک انجام شده است.
"آب ما را با خود برد" به تهیهکنندگی عبدالرحیم نظری تولید میشود. حبیب خزاعیفرد آهنگساز، ندیمه موسیوند محقق و علی فریدونی مدیر تولید این مجموعه مستند هستند که برای پخش دوبله میشود. تصویربرداری بهمن پارسال به پایان رسید.
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