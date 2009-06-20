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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

کنکور سراسری همزمان در 17 کشور خارجی برگزار می شود

کنکور سراسری همزمان در 17 کشور خارجی برگزار می شود

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبان شرکت در کنکور سراسری خارج از کشور در 17 کشور خارجی به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون در دو کشور در دو شهر مختلف و در سایر کشورها تنها در پایتخت برگزار می شود.

ضوابط برگزاری کنکور سراسری در خارج از کشور همانند ضوابط کنکور داخل است.

به گزارش مهر، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری، 307 هزار و 141 داوطلب در صبح پنجشنبه 4 تیرماه، در گروه آزمایشی هنر 57 هزار و 374 در بعدازظهر پنجشنبه 4 تیرماه، در گروه آزمایشی علوم تجربی 441 هزار و 690 نفر در صبح جمعه 5 تیرماه، در گروه آزمایشی زبان های خارجی 126 هزار و 595 در بعدازظهر جمعه 5 تیرماه و در گروه آزمایشی علوم انسانی 458 هزار و 318 نفر در صبح شنبه 6 تیرماه در 394 شهرستان و بخش کشور در کنکور سراسری 1388 به رقابت با یکدیگر می پردازند.

کد مطلب 899321

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