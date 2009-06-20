کنکور سراسری همزمان در 17 کشور خارجی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون در دو کشور در دو شهر مختلف و در سایر کشورها تنها در پایتخت برگزار می شود.

ضوابط برگزاری کنکور سراسری در خارج از کشور همانند ضوابط کنکور داخل است.

به گزارش مهر، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری، 307 هزار و 141 داوطلب در صبح پنجشنبه 4 تیرماه، در گروه آزمایشی هنر 57 هزار و 374 در بعدازظهر پنجشنبه 4 تیرماه، در گروه آزمایشی علوم تجربی 441 هزار و 690 نفر در صبح جمعه 5 تیرماه، در گروه آزمایشی زبان های خارجی 126 هزار و 595 در بعدازظهر جمعه 5 تیرماه و در گروه آزمایشی علوم انسانی 458 هزار و 318 نفر در صبح شنبه 6 تیرماه در 394 شهرستان و بخش کشور در کنکور سراسری 1388 به رقابت با یکدیگر می پردازند.