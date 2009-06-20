هر گونه حرکت غیر قانونی پس از فرمایشات رهبری دامن زدن به آتش فتنه است

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنرانی روز گذشته خود راهکارهای قانونی رسیدگی به نتایج انتخابات را بیان کردند و هر گونه حرکتی خلاف این جریان که مصالح مردم را نیز به خطر می اندازد ممنوع است.

وی ادامه داد: البته باید حساب آشوبگران را از توده مردم جدا دانست چرا که آنان عده ای افراد فاسد هستند که باید دستگاه قانونی، امنیتی و انتظامی با چنین افرادی برخورد امنیتی داشته باشد چرا که آشوبگری مجاز نیست و قطعا پیگرد قانونی دارد.

رهبر ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود تمام ابعاد موضوع را روشن کردند و خط و سیر قانونی را نیز برای کاندیداها و مردم روشن نمودند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر گونه راهپیمایی و مسائلی از این قییل نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است که در صورت صدور مجوز بر خلاف سخنان مقام معظم رهبری انجام شده چرا که این امر در واقع دامن زدن به وضع گذشته است که جزء ضرر چیز دیگری ندارد.

رهبر خاطر نشان کرد: تخلف و کمک به آشوبگران و ... منع قانونی دارد و باید تنها از طریق قانون و مراجع قانونی مسائل را دنبال کرد.