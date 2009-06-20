  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۱۷

رهبر در گفتگو با مهر:

هر گونه حرکت غیر قانونی پس از فرمایشات رهبری دامن زدن به آتش فتنه است

هر گونه حرکت غیر قانونی پس از فرمایشات رهبری دامن زدن به آتش فتنه است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: فصل الخطاب تمام مسائل مورد بحث فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه بود و هر گونه تجمع غیر قانونی پس از این سخنرانی در حقیقت دامن زدن به آتش فتنه ها است.

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنرانی روز گذشته خود راهکارهای قانونی رسیدگی به نتایج انتخابات را بیان کردند و هر گونه حرکتی خلاف این جریان که مصالح مردم را نیز به خطر می اندازد ممنوع است.

وی ادامه داد: البته باید حساب آشوبگران را از توده مردم جدا دانست چرا که آنان عده ای افراد فاسد هستند که باید دستگاه قانونی، امنیتی و انتظامی با چنین افرادی برخورد امنیتی داشته باشد چرا که آشوبگری مجاز نیست و قطعا پیگرد قانونی دارد.

رهبر ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود تمام ابعاد موضوع را روشن کردند و خط و سیر قانونی را نیز برای کاندیداها و مردم روشن نمودند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر گونه راهپیمایی و مسائلی از این قییل نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است که در صورت صدور مجوز بر خلاف سخنان مقام معظم رهبری انجام شده چرا که این امر در واقع دامن زدن به وضع گذشته است که جزء ضرر چیز دیگری ندارد.

رهبر خاطر نشان کرد: تخلف و کمک به آشوبگران و ... منع قانونی دارد و باید تنها از طریق قانون و مراجع قانونی مسائل را دنبال کرد.

کد مطلب 899324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها