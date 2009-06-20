آراء نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک صندوق ها در 5 استان دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور پس از انتشار آراء نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استان و شهرستان در گام بعدی آراء نامزدها را صندوق به صندوق منتشر کرد.



لازم به ذکر است که براساس قانون، ستاد انتخابات کشور موظف به ارائه نتیجه نهایی انتخابات به رسانه های عمومی برای انعکاس در جامعه است. اما ستاد انتخابات کشور در جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی فراتر از وظایف قانونی خود در چند روز گذشته به انتشار تعداد آراء نامزدها به تفکیک استان به استان، شهرستان به شهرستان پرداخت و اکنون نیز به اعلام آراء نامزدها به تفکیک صندوق های شعب اخذ رأی اقدام نموده است.



پیش از این و در دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری ارائه آمار به تفکیک صندوق به صندوق به نوعی محرمانه تلقی می شد و ماه ها پس از برگزاری انتخابات، نتایج آراء به تفکیک استان به استان و شهرستان به شهرستان در مجلدهای مخصوصی چاپ وفقط برای برخی ازمسئولان ارسال می شد به گونه ای که بسیاری از پژوهشگران نیزامکان استفاده از این نتایج را نداشتند که البته آراء به تفکیک صندوق ها به هیچ عنوان منتشر نمی شد.



پس از بررسی های صورت گرفته از طرف هیئت های اجرایی شهرستان ها نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به تفکیک شعب اخذ رأی (صندوق ها) در ایلام ، قم ، یزد و کرمانشاه را اعلام کرد .

نتایج انتخابات در 5 استان دیگر بدین شرح است:

مرکزی



همدان



کردستان



سمنان



خراسان شمالی



دیگر استان ها نیز به تناوب اعلام می شود.