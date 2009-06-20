بیانات رهبر انقلاب آینده بهتر ایران در بستر قانون را تضمین کرد

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: مقام معظم رهبری مثل همیشه در بیانات خودشان همه را به پرهیز از تفرقه و اختلاف دعوت کردند و خواستار بهانه ندادن گروه های مخلتف سیاسی به دشمنان ایران و انقلاب اسلامی برای ایجاد آشوب در کشور شدند.

وی ادامه داد: تمام گروه های سیاسی و مردم باید به تبعیت از سخنان رهبر انقلاب اسلامی وحدت را سرلوحه کار خود قرار دهند و به رای 24 میلیونی بخش عظیمی از مردم به رئیس جمهور منتخب تمکین کنند.

حسینی با بیان اینکه بی شک انتخابات آزادانه مردم و رای دادن آنها به نامزد مورد علاقه خود به تنهایی باعث جلوگیری از ایجاد تفرقه و اختلاف در هر کشوری است، گفت: اکنون تمام مردم و گروه های مختلف سیاسی باید حضور 40 میلیونی مردم ایران که نشاندهنده نشاط سیاسی بسیار بالا در کشور است را جشن بگیرند و از اختلاف افکنی پرهیز کنند.

نماینده مردم اهوازدر مجلس اظهار داشت: آقای احمدی نژاد اکنون رئیس جمهور تمام مردم ایران و متعلق به بخشی از مردم یک یک گروه و جریان خاص نیست بنابراین همه باید برای همکاری با وی که در نهایت منجر به عظمت ایران و انقلاب اسلامی می شود، دست یاری دراز کنند.

حسینی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری تصریح کردند هر چهار نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرزندان و خدمتگذاران کشور و انقلاب هستند و اکنون تمام این افراد که در مقطعی از زمان عهده دار مسئولیت های خطیری بودند باید دست در دست هم برای موفقیت ایران اسلامی تلاش کنند.

وی اختلاف نظر و داشتن سلایق متفاوت را لازمه توسعه و پیشرفت دانست و اظهار داشت: کشوری که در آن آرا و دیدگاه های متفاوت نباشد به پیشرفت نخواهد رسید و اکنون ما نیز باید این اختلاف سلیقه را پاس بداریم و از آن برای رسیدن کشور به قله افتخار استفاده کنیم.