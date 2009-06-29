عدم آگاهی عمومی از آنفلوانزای خوکی مشکل ساز می شود

دکتر مینو محرز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: چون بیماری وارد مرحله پاندمی (همه گیری جهانی ) شده است باید مراقب باشیم.

این در حالی است که چندی پیش دکتر محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت با اشاره به همه گیری جهانی بیماری آنفلوانزای نوع A در جهان گفته بود که "پیش بینی می شود با گسترش این بیماری در جهان 10 تا 24 میلیون نفر ظرف دو سال آینده مبتلا به این ویروس شوند."

محرز با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای مقابله با آنفلوانزای خوکی در کشور گفت: این اقدام باعث شده که بتوانیم در مقابل آنفلوانزای خوکی آمادگی داشه باشیم.

پیش بینی می شود با ورود بیماری به مرحله همه گیری جهانی، ظرف دو سال آینده یک میلیون و 50 هزار تا 2 میلیون و 450 هزار نفر نیاز به بستری داشته باشند.

نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور در این خصوص گفت: بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر این بیماری شامل کسانی است که بیماری زمینه ای داشته باشند.

آنفلوانزای نوع A بیماری عفونی است که قدرت سرایت آن 3 برابر آنفلوانزای فصلی است به طوری که قدرت حمله در آنفلوانزای فصلی 5 تا 15 درصد است اما در این نوع آن 22 تا 33 درصد است.

محرز با تاکید مجدد بر آگاهی و اطلاع رسانی از نحوه آمادگی جامعه پزشکی و مردم در مقابله با این بیماری گفت: این موضوع بارها در کمیته کشوری مقابله با بیماریهای عفونی مورد تاکید قرار گرفته و باید به آن عمل شود.