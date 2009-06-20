"درباره الی" با خیرخواهی و پافشاری معاونت سینمایی روی پرده رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ این معاونت به فرهادی آمده است: هفته گذشته در حالی که انتظار میرفت در پی شکوه حضور 40 میلیونی ملت در انتخابات ریاست جمهوری و به شکرانه این رخداد بیبدیل موجی از شعف، همافزایی و آرامش جامعه را در طیف وسیع سلایق فراگیرد و فصل رونق کار و بار دامن گسترد و از آن میان اقتصاد در حال احیای سینما جانی مضاعف یابد، حوادثی رقم خورد و دستهای ثالث از آستین آشوب و ناامنی برون آمد و اکثر فعالیتهای کشور را به رکود کشاند.
این موجب شد از میان کارگردانان فیلمهای اکران تابستان که اتفاقاً از فصول خوب و پررونق اکران است جناب آقای اصغر فرهادی در اظهار نظری حیرتآور این بار هم معاونت سینمایی را بنوازند و سخاوتمندانه از هیچ اتهامی دریغ نکنند. اینک سخنی نه در پاسخ که از باب ابراز تأسف:
ای کاش لااقل به همین دلیل برجسته و بارز عزیزی چون جناب آقای فرهادی اغتشاشات فرصتسوز اخیر و یغماگران بیمسئولیت را محکوم میکرد و بر وحدت جمعی آسیبدیده و آسیبهای دیگر و دیگر که مجموعه ثروتها و فرصتهای مادی و معنوی کشور از جمله اکران اثر سینمایی خوشساخت و مورد اقبال ایشان را دربر گرفته و دچار رکود کرده تاسف میخورد.
به هر حال این بار نیز دیواری نجیب و کوتاه هدف واقع شده که باکی نیست. اما لازم است ایشان و همگان بدانند که این معاونت در چهار سال گذشته با اتکا به مرام اصولگرایی و آزاداندیشی توأمان، ضربهگیر بسیاری از افراطها و تفریطها بوده و در موضوع فیلم "درباره الی" نیز اگر نبود اعتدال، خیرخواهی و پافشاریهای ایشان، اکران تابستانی فیلم نیز همچون حضور در جشنوارههای فجر و برلین با اما و اگرهای بسیار روبرو بود.
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