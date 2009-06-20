سریعترین دوربین نجومی جهان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تصویر 240 در 240 پیکسل این دوربین با همکاری سازمان ESO و دانشمندان مرکز ملی CNRS به ثبت رسید.

به گفته محققان عملکرد این دوربین با عملکرد هیچ یک از دوربینهای نجومی موجود در جهان قابل مقایسه نیست زیرا این دوربین قادر است به بسیاری از مناطق قابل مطالعه در جهان هستی نفوذ کرده و تصاویر با ارزشی را به ثبت برساند.

دوربین Ocam قسمتی از نسل دوم یکی از تجهیزات تلسکوپ VLT به نام اسفیر است. اسفیر که در تاریخ 2011 نصب خواهد شد تصاویری از سیاره های فراخورشیدی عظیم که در نزدیکی ستاره ای در حرکتند به ثبت خواهد رساند.

دوربینی پر سرعت مشابه دوربین Ocam نیازمند تجهیزات انطباق نوری است تا بتواند تاثیرات تار کننده اتمسفر زمین بر روی تصاویر را از بین برده یا کاهش دهد. این اختلال اتمسفری باعث می شود ستاره ها به شکلی که از روی زمین دیده می شوند، تلالو داشته باشند.

بر اساس گزارش زی نیوز، دوربین Ocam به همراه ردیاب CCD220 توسط شرکتی انگلیسی تولید شده در حال حاضر عنوان سریعترین و حساس ترین دوربین نجومی جهان را به خود اختصاص داده است.