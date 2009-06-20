طرح سازندگی معنوی در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد وفایی ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های این مرکز در تابستان 88 افزود: مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری جهت مشارکت در برنامه های بسیج سازندگی و با تشکیل اردوهای جهادی، طرح سازندگی معنوی را در سطح شهرستان کلات اجرا می کند.

فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای این طرح از 25 تیر ماه سال جاری در کلات نادر آغاز می شود تصریح کرد: این طرح تا 25 شهریور ماه سال جاری در کلات ادامه دارد و طی مدت زمان یک ماه گروه های جهادی این دفتر در سطح 77 روستای کلات به مردم این روستا ها خدمات رسانی می کنند.

حجت الاسلام وفایی تصریح کرد: تقویت معنویت و بصیرت افزایی طلاب بسیجی، رفع نیازهای فکری و اعتقادی بسیجیان، مشارکت و پشتیبانی فرهنگی و معنوی از ماموریت بسیج سازندگی از اهداف اجرای طرح سازندگی معنوی است.

وی در ادامه به ماموریت های طلاب بسیجی این مرکز در اجرای طرح سازندگی معنوی اشاره کرد و افزود: تلاش در جهت تحقق فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی(فلسفه وجودی تشکیل بسیج طلاب)، تقویت معنویت در بسیج، تقویت بسیجیان به ارتباط با قرآن، گسترش روحیه جهادی در بین بسیجیان، شناخت نیازها و معضلات فکری، فرهنگی و سیاسی، پاسخگویی به شبهات و مسائل شرعی، تلاش در جهت تربیت طلاب بسیجی و فراهم کردن زمینه کسب تجربه از ماموریت های این مرکز است.

وی خاطر نشان کرد: گروه های جهادی مرکز بسیج طلاب و روحانیون استان در طی حضور خود در شهرستان کلات برنامه هایی همچون برگزاری کلاس های آموزش روخوانی قرآن کریم، محفل انس با قرآن ، ارائه مشاوره اخلاقی و اجتماعی و روانی به افراد، اجرای کارگاه مقابله با حوادث غیر مترقبه، اجرای کارگاه تقویت اراده و اعتماد به نفس جهت جوانان، اجرای کلاس های مهارتی شامل خیاطی، گلدوزی، نقاشی، خطاطی و کامپیوتر، پاکسازی و زیبا سازی مساجد، حسینیه ها و بقعه ها با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی را برگزار می کند.

فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی در پایان گفت: این مرکز پس از اجرای این طرح در شهرستان کلات، طرح سازندگی معنوی را سال آینده در شهرستان های سرخس، چناران، فریمان و خواف اجرا خواهد کرد.