176 هزار تن کالا از خراسان رضوی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در محل سازمان بازرگانی استان افزود: طی این مدت ارزش صادرات استان 151 میلیون دلار بوده است که از این میزان 148 میلیون دلار صادرات تجاری، 2 میلیون دلار صادرات بازارچه ای و مابقی صادرات چمدانی بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه صادرات انجام گرفته طی این دوره از نظر وزنی 49 درصد و از نظر ارزشی 32 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است افزود: از کل ارزش صادرات تجاری استان، 33 درصد به کشورهای آسیای میانه، 48 درصد به کشور افغانستان و 19 درصد سایر کشورها صورت پذیرفته است.

وی گفت: زعفران، مصنوعات فلزی، مصنوعات پلاستیک و ملامین، سیمان، رنگ و رزین، بیسکویت و انواع نان شیرینی، سیب درختی، شکلات و همانند آن، پوست و انواع سالامبور و رب گوجه فرنگی عمده ترین کالاهای صادر شده از استان طی دو ماهه نخست سال 88 بوده است.

صفرزاده ادامه داد: در این مدت به میزان 6 تن زعفران به ارزش 16 میلیون و 469 هزار دلار از استان صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر وزنی 45 درصد کاهش و از نظر ارزشی 99 درصد افزایش داشته و 11 درصد کل صادرات تجاری استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: طی این مدت 196 هزار تن کالا به ارزش 796 میلیارد ریال از گمرکات استان به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 65 و از نظر ارزشی 17 درصد رشد داشته است.

صفرزاده عمده ترین اقلام وارداتی را شامل آهن آلات، سایر لوازم و ماشین آلات صنعتی و مکانیکی، چوب و اشیاء چوبی، لوازم صنعتی و برقی، ماشین آلات صنعت کاغذ و چوب، گندم، جو، برنج، مواد شیمیایی، انواع کود شیمیاییی و مواد اولیه پلاستیک برشمرد و افزود: این اقلام عمدتاً از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، ازبکستان، قزاقستان، امارات، عربستان و سایر کشورها وارد شده است.