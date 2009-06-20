مجمع روحانیون مبارز برنامه ای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : ملت شریف ایران ، مجمع روحانیون مبارز در اجابت پیشنهاد گسترده مردم درخواست مجوز راهپیمایی برای روز شنبه 30/3/88 کرده بود که مراجع ذیربط از صدور مجوز خودداری نمودند. بنا براین مجمع برنامه ای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه در عین حال از دولت و مسئولان امنیت کشور خواسته شده تا "امنیت و سلامت و جان مردم عزیزی که صاحب حق اعتراض با رفتار مدنی خویش هستند" را بر عهده بگیرند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: مجمع روحانیون از همه طرق ممکن برای تامین خواستهای منطقی و مشروع شما اقدام خواهد کرد و همواره خود را در کنار مردم می داند.