  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

بیانیه مجمع روحانیون مبارز:

مجمع روحانیون مبارز برنامه ای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت

مجمع روحانیون مبارز برنامه ای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت

مجمع روحانیون مبارز در بیانیه ای اعلام کرداین مجمع برنامه ای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : ملت شریف ایران ، مجمع روحانیون مبارز در اجابت پیشنهاد گسترده مردم درخواست مجوز راهپیمایی برای روز شنبه 30/3/88 کرده بود که مراجع ذیربط از صدور مجوز خودداری نمودند. بنا براین مجمع برنامه ای جهت راهپیمایی امروز نخواهد داشت.

در ادامه این بیانیه در عین حال از دولت و مسئولان امنیت کشور خواسته شده تا "امنیت و سلامت و جان مردم عزیزی که صاحب حق اعتراض با رفتار مدنی خویش هستند" را بر عهده بگیرند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: مجمع روحانیون از همه طرق ممکن برای تامین خواستهای منطقی و مشروع شما اقدام خواهد کرد و همواره خود را در کنار مردم می داند.

کد مطلب 899377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها