به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد مدیر عامل موسسه هاتف شهر گفت: طرحها باید برگرفته از نمادهای ایرانی اسلامی باشد، ارتفاع طرحها حداقل سه و حداکثر پنج متر باشد و به طرحهای مصوب برای اجرا تا سقف 10 میلیون ریال بودجه اختصاص مییابد.
فرزاد هوشیار دبیر سمپوزیوم مجسمههای چوبی خاطرنشان کرد: طاهر شیخالحکمایی، رئیس انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران، جمشید مرادیان مجسمهساز برتر و میرعلیرضا دریابیگی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری اعضای کمیته علمی و هیئت انتخاب را تشکیل میدهند.
علاقمندان میتوانند آثار خود را تا 20 تیرماه به دبیرخانه سمپوزیوم مجسمههای چوبی در بلوار کشاورز، خیابان عبداللهزاده، کوچه ابرار، پلاک 52، موسسه هاتف شهر ارسال یا با شمارههای 88967974 و 88959250 تماس حاصل کنند.
ایجاد تعامل بیواسطه میان فرهنگ، هنرمند و شهروندان، ایجاد ارتباط نزدیک به واسطه تلطیف فضاهای خشک و سخت شهری، تقویت زیرساختهای فرهنگ ملی سنتی و تلقیق تزریق آن در ساختار مدرن شهری از اهداف برگزاری این سمپوزیوم است.
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