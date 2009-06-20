آمریکا به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایالات متحده آمریکا که شورای مذکور را از تاریخ تاسیس اش در سال ۲۰۰۶ بایکوت می کرد، پس از سر کار آمدن دولت باراک اوباما این کشورعضویت در این شورا را قبول کرد.

این کشور اعلام کرده است که با این اقدام بر آن است تا از افرادی که در سراسر جهان مورد آزار و اذیت و سوء استفاده قرار می گیرند، حمایت کند.

این عضویت در حالی است که همچنان شکنجه بازداشتی های گوانتانامو و انتشار تصاویر مربوط به آن و دیگر بازداشتگاههای آمریکا یکی از چالش های مهم پیش روی دولت اوباما است.