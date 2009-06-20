هلاکت 38 عضو طالبان در شمال غرب پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است در طول 24 ساعت گذشته 38 شورشی طالبان و شش سرباز نظامی در ملکند و جنوب وزیرستان کشته شدند.

ملکند شامل مناطق دره سوات، لوور دیر و بونر است. ارتش پاکستان از 26 آوریل عملیات گسترده ای را علیه شورشیان طالبان در این مناطق آغاز کرده است.

در عملیات ارتش پاکستان در دره سوات در ماه گذشته، هزار و دویست عضو طالبان کشته و 42 عضو این گروه به اسارت در آمده اند. این در حالی است که در این درگیری ها 90 نظامی پاکستانی نیز کشته و 60 نظامی دیگر هم زخمی شده اند.

"سجاد قانی" افسر عملیات نظامی در ارتش پاکستان در بخش بالایی دره سوات در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: ما در تلاش برای حذف شورشیان در دره سوات هستیم.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد دوشنبه گذشته اعلام کرد از دوم می تا کنون یک میلیون و 450 هزار آواره پاکستانی ثبت نام شده اند و این در حالی است که در سال گذشته میلادی نیز 550 هزار نفر از مردم این کشور به دلیل درگیریهای ارتش پاکستان و شبه نظامیان از خانه های خود آواره شده بودند.

