برگزیدگان مسابقات مهارت تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فخرایی با بیان این مطلب گفت: این بنیاد با اعطای اعتبار نوآوری و شکوفایی برای تشویق توسعه کسب و کار، جایزه سفر معنوی عمره، تسهیلات ویژه خدمت وظیفه و کمک هزینه شرکت در یک دوره آموزشی مهارت در سطح عالی، برگزیدگان مسابقات ملی و بین‌ المللی مهارت را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: یک دسته از نخبگانی که در تقویت پایه ‌های اقتصاد ملی می ‌توانند نقش بسیار برجسته ‌ای را بازی کنند، نخبگان مهارتی هستند که برگزیدگان آنها از بین اشخاصی هستند که به جای طی دوره های تحصیلات نظری وارد جریان کسب مهارتهای فنی و حرفه ‌ای، هنری و کارآفرینی و فعالیتهای کسب و کار شده‌ اند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان در ادامه اظهار داشت: بسیاری از جوانان کشور، علاقمند و دارای استعدادهای ویژه در کسب مهارتهای فنی و حرفه ای هستند و می توانند در این زمینه به صورت الگو و پیشتاز برای سایرین عمل کنند اما متاسفانه به دلیل غلبه افراطی میل به شرکت در کنکورهای متعدد و تحصیل در دانشگاهها و کم توجهی خانواده ‌ها به ارزش مهارتهای فنی و حرفه‌ ای و ارزش بالای اجتماعی و اقتصادی صنعتگران و تکنیسینهای ماهر، به سمت آموزشهای فنی و حرفه ‌ای و فنی و صنعتی کاربردی توجه کمتری نشان می دهند.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد بین المللی مهارت گفت: در سالهای اخیر این مسابقات با اقبال فراوانی مواجه شده به طوریکه با حدود 40 کشور شرکت کننده و در حدود 45 رشته برگزار شده است. در این مسابقات تیم های شرکت کننده لازم است در مدت زمان کوتاهی یک پروژه فنی مرتبط با رشته خود را با در نظر گرفتن تمام عوامل و استانداردها اجرا و بابت آن از تیم داوری امتیاز دریافت کند.

فخرایی گفت: نماینده ایران در سازمان بین المللی آموزشهای فنی و حرفه ای، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است که متولی برگزاری مسابقات مهارت در سطوح شهرستان، استان و مسابقات ملی است.

معاون بنیاد ملی نخبگان افزود: بنیاد ملی نخبگان با این حرکت امیدوار است که توجه جوانان کشور را که دارای استعدادهای بسیار برجسته در زمینه مهارتهای حرفه ای و اجرای پروژه های فنی هستند به بازار کسب و کار و فعالیتهای حرفه ای در عرصه پیشرفت میهن اسلامی جلب کند و با جذب نیروی کار کیفی به صنایع کشور شاهد افزایش رقابت پذیری بین المللی آنها باشد.