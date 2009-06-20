80 درصد از شعب دادگستری کشور به سیستم CMS مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جمشیدی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چند پروژه در دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه بر این اساس این نرم افزار در بیش از شش هزار شعبه در کشور پیاده سازی و اجرا شده، عنوان کرد: نرم افزار مذکور در دنیا در سال 96 شروع شد و در نظام های قضایی کشورهای مختلف مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت که البته در برخی از کشورها به اجرای حداکثری این سیستم رسیده اند و در برخی دیگر از کشورها نیز به اجرای حداقلی آن بسنده شده است.

وی تصریح کرد: در کشور استرالیا این نرم افزار به صورت حداکثری انجام شده و در 17 کشور اروپایی نیز به حداقل های آن اکتفا شده اما در ایران سیستم مدیریت پرونده های قضایی به طور حداکثری مورد پیگیری قرار گرفته و امروز نیز این سیستم در فارس به طور کامل بهره برداری شده است.

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه در این رابطه اظهار داشت: سیستم cms از سال 81 مورد مطالعه اولیه قرار گرفت و در سال 83 نیز جمعی 40 نفره از متخصصان، قضات و کارشناسان باتجربه کشور اجرای این برنامه را محقق کردند البته این نرم افزار به خاطر اینکه فقط یکبار در هر کشوری اجرا می شود و تنها متقاضی آن نیز فقط دستگاه قضایی آن جامعه است برای ساخت آن نمی توان از ایده و تجربیات هیچ کشوری استفاده کرد چراکه اصولا سیستمهای قضایی هر کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد اما در زمینه پیاده سازی برنامه موفق شدیم از تجربیات برخی از کشورها نیز استفاده کنیم.

جمشیدی با اشاره به خصوصیات مهم این نرم افزار نیز بیان کرد: این نرم افزار ضمن ارتقای سطح نظارتها، امکان اطلاع رسانی را در هر سطحی برای قوه قضائیه و دست اندرکاران این بخش فراهم می کند و همچنین مردم نیز می توانند از طریق شرایطی که این نرم افزار فراهم کرده از روند رسیدگی به پرونده خود مطلع شوند و بر همین اساس نیز به میزان قابل ملاحظه ای از سفرهای درون شهری کاهش خواهد یافت.

در پایان مراسم نیز پروژه سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات دادگستری فارس افتتاح شد.