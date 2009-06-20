بخشی از مشکلات آب در کرج برطرف شد

مدیر امور آب و فاضلاب رجایی شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با انجام سه راه گیری و اتصال شبکه آب خیابانهای 11 و 12 فاز دو رجایی شهر به شبکه توزیع مخزن ذخیره آب شماره 54، مشکل کمبود آب و افت فشار آب ساکنان این دو خیابان رفع شد.

مهرداد کروبی ادامه داد: به دلیل قرار گرفتن این دو خیابان در بالاترین ناحیه فشاری که از مخزن هوایی تاسیسات شماره 11 تامین می شد، در مواقع پیک مصرف یا قطع برق و افت ارتفاع مخزن، مشکلات افت فشار یا قطع آب به وجود می آمد.

این مسئول بیان کرد: طراحی زون بندی و شبکه خیابانهای یادشده به شکلی است که باید از مخزن پنج هزار متر مکعبی در حال ساخت RE انجام شود که هنوز احداث آن به اتمام نرسیده است.

مدیر امور آبفای رجایی شهر خاطرنشان کرد: ساکنان خیابانهای 11 و 12 فاز دو رجایی شهر در زمان پیک مصرف با مشکل جدی مواجه می شدند که با انجام دو مورد سه راه گیری و مانور شیرخط، شبکه هر دو خیابان به شبکه اصلی بلوار جمهوری اسلامی که از نقاط بالاتر و تاسیسات شماره 54 تامین می شد، متصل شد.