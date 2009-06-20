درخواست روسیه برای کاهش بیشتر کلاهکهای هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد :" روسیه خواهان توافق جدید هسته ای با آمریکاست تا محدودیتهای پایین تری را برای کلاهکهای هسته ای محدودیتهای بیش از میزان توافق شده در توافقنامه و معاهده سال 2002 بگذارد."

مدودف که در یک کنفرانس خبری در آمستردام صحبت می کرد، گفت : تا آنجا که مربوط به کلاهک های هسته ای می شود سطح و میزان آنها باید پایین تر از میزان پیش بینی شده در پیمان سال 2002 مسکو باشد که بین آمریکا و روسیه به امضا رسید.

به گزارش مهر، اشاره وی به توافق مربوط به کاهش تسلیحات تهاجمی راهبردی (SORT) است که بر اساس آن هر دو طرف قرار است تا سال 2012 زرادخانه هایشان را بین 1 هزار و 700 تا 2 هزار و 200 کاهش دهند.

روسیه 3 هزار و 909 کلاهک و آمریکا 5 هزار و 576 کلاهک در اختیار دارند.

مدودف همچنین در ادامه از آمادگی کشورش برای کاهش موشکها نیز خبر داد.

وی همچنین آغاز گفتگو در رابطه با تمدید پیمان استارت را مثبت ارزیابی کرد.