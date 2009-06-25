تصویر عصر جاهلی در قرآن

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تا کنون درباره تاریخ، آداب و رسوم و سنن و فرهنگ حاکم بر عصر جاهلی قبل از اسلام تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. اما این تحقیقات به دلیل تشکیک در صحت منابع آنها و عدم ارائه تصویری واقعی از عصر جاهلی همواره از سوی برخی از اندیشمندان به چالش کشیده شده است.

روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ویژگی خاصی دارد. نگارنده با استناد به قرآن کریم به مثابه قویترین و معتبرترین اسناد تاریخ بشر که تا کنون بدون کوچکترین تحریف حفاظت شده است تصویری از عصر جاهلی ارائه کرده که عاری از شبهات پژوهشهای مشابه است.

رویکرد نوین نگارنده به نص محکم قرآن در این پژوهش برای طالبان این قبیل آثار قطعا ارمغانهای ارزشمندی به همراه دارد.

این کتاب دارای پنج فصل است که در فصل اول موقعیت جزیرةالعرب هنگام نزول وحی و در فصل دوم وضعیت فرهنگی - ادبی سرزمین وحی مورد بررسی قرار می گیرد.

مؤلف طی فصل سوم اوضاع اجتماعی - اقتصادی جزیرةالعرب هنگام نزول وحی، در فصل چهارم مفاهیم حقوقی و احکام عصر جاهلی و در فصل پنجم ادیان، عادات و اعتقادات عصر جاهلی را بررسی کرده است.