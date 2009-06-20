هر 10 روز یک پروژه عمرانی در مرکز مازندران بهره برداری می شود

ه گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی بعد از ظهر شنبه در مراسم رونمایی ساعت شهری بلوار کشاورز شهر ساری افزود: شهرداری ساری زیباسازی و توجه به نیازهای همشهریان و توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر را در سرلوحه امورات خود قرار داده است.

وی نصب ساعت آنالوگ یک متر در یک متر مربع به صورت دو طرفه، پوشش نمای ساعتبا پانل طلایی کامپوزیت، نصب چراغ ال ای دی مولتی کالر، نمایش رنگی فواره آب، ارتفاع سازه بتنی 3.5 متری، پوشش نمای سازه بتنی با سنگ آنتیک، نصب کفکش یک اینچ را از مشخصات ساعت شهری منطقه جنوب شهر ساری دانست.

شهردار ساری اظهار امیدواری کرد: در سال جاری با تحقق بودجه 54 میلیارد تومانی و با توجه به تعدد پروژه های عمرانی در حال احداث، هر10 روز شاهد افتتاح یک پروژه عمرانی در مرکز استان باشیم.

حجازی خاطرنشان کرد: افتتاح ایستگاه آتش نشانی شماره 5 ساری، ایستگاه بتن آماده و اجرای طرح نهضت آسفالت از پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده شهرداری مرکز استان محسوب می شود.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.