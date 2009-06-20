رسیدن به وحدت در سایه ولایت افتخار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر در این نامه آمده است: مردم ایران افتخار می کنند و به خود می بالند که در سایه سار ولایت و هدایت های آن رهبر عظیم الشان راه سعادت اسلامی و عزت و وحدت ملی خود را یافته است .

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در این بیانیه یادآورشده است: حضور حماسی مردم در انتخابات 22خرداد پاسخی قدرشناسانه و راه یافته از رهنمودهای حضرتعالی و نشان از ولایت مداری، بیداری، هوشمندی، فرهنگ دینی و سیاسی و اوج پایداری در سنگر استکبار ستیزی، وفاداری و اعتماد به نظام اسلامی و شور و توام با شعور و نشاط حکومتی آنان دارد .

امام جمعه بوشهر در نامه خود آورده است: بیگانگان و خودخواهان سیاسی هر چند می خواستند طعم شیرین و شکوه این حماسه را با ایجاد حوادث ناگوار تلخ و کم رنگ جلوه دهند ولی این حماسه جاودانه و ماندگار، پرعظمت و پایدار خواهد ماند .

در این نامه آمده است: اندوه حوادث ناگوار اخیر در چهره نورانی حضرتعالی همه دلسوختگان و شیفتگان اسلام و انقلاب را متاثر کرد .

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشته است: تاسف و تاثر حضرتعالی، استمرار سوز و گداز تاریخی مظلومیت انبیاء و ائمه اطهار (ع) است که خودی های خودخواه و ناآگاه و فریب خورده های دشمنان کینه توز و آگاه موجب آن بوده اند، هم آنانی که با اندیشه خروج از حاکمیت و ستیز با ولایت و با تفکر خود محوری و عدم اطاعت پذیری از رهبری ، بحران های خونین در تاریخ اسلام و ایران آفریده اند .

صفایی بوشهری یادآورشده است: هم اینک وظیفه تاریخی مردم ولایت مدار ایران عزیر و نخبگان بیدار و شخصیت های سیاسی تابعیت کامل از رهنمودهای حضرتعالی است و همانطور که فرموده اید قانونمداری فصل الخطاب منازعات سیاسی در همه ابعاد است .

در پایان این نامه آمده است: روحانیت معزز و ائمه جمعه، مردم ولایت مدار استان بوشهر به ویژه خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، پاسداران و بسیجیان جان برکف، مسئولان خدمتگزار و نیروهای نظامی و انتظامی با تمام وجود حمایت خود را از رهنمودهای حضرت عالی در بیانات گهر بار نماز جمعه 29 خرداد اعلام داشته و بر خود وظیفه شرعی و ملی می دانند که بدان التزام کامل عملی داشته و تخطی ازآن را انحراف و انحطاط سیاسی می شمارند و پایدار و جانثار در خدمت آن مقام معظم هستند.