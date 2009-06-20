اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در هفته سوم مسابقات لیگ گلبال استان، تیم گلبال فجر نوین 27 امتیازی شد. طی برگزاری مسابقات لیگ گلبال که با حضور چهار تیم در هفته ماقبل در سالن میردهقان اشکذر برگزار شد، تیم فجر نوین توانست پس از کسب 9 امتیاز هفته،‌ امتیازات خود را به 27 برساند و همچنان در جایگاه اول باقی بماند.

تیمهای عدالت با شش امتیاز و امید با دو امتیاز از هفته سوم نیز توانستند جمع امتیازات خود را به عدد 12 برسانند. هفته آخر این مسابقات 28 تیرماه در شهرستان تفت برگزار خواهد شد.

مسابقات انتخابی بدمینتون بانوان یزد برگزار شد

یک دوره مسابقات انتخابی بدمینتون در رده سنی نوجوانان در بخش بانوان در یزد برگزار شد. این مسابقات به منظور انتخاب نفرات برتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.

در این رقابتها 22 ورزشکار از شهرستانهای اردکان، میبد، بافق و یزد حضور داشتند و در مدرسه بدمینتون شادروان جمال مسعودی در ورزشگاه شهید پاکنژاد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات هانیه هویدا، سرور هرمز‌زاده و مژگان حکم‌اللهی هر سه از یزد مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و به زودی عازم مسابقات کشوری خواهند شد.

جلسات هماهنگی توسعه کیفی کبدی بانوان برگزار می‌ شود

به منظور پیشرفت و ارتقا سطح کیفی ورزش کبدی بانوان منطقه پنج کشور، جلسه هماهنگی با مسئولان این ورزش برگزار می ‌شود.

این جلسه چهارم تیرماه با حضور نایب رئیسان این ورزش از استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان، خراسان رضوی و جنوبی برگزار خواهد شد.

فاطمه سعیدی، رئیس هیئت کبدی استان یزد نیز در این جلسه به نمایندگی از بانوان منطقه پنج کشور حضور خواهد یافت.

دوره آموزشی توجیهی مربیان مدارس فوتبال یزد آغاز شد

دوره آموزشی توجیهی مربیان مدارس فوتبال یزد برای نخستین بار در این استان آغاز شد. در این دوره 50 نفر از مربیان مدارس فوتبال مناطق مختلف استان یزد حضور دارند.

مربیان شرکت کننده در این دوره‌ با مباحث مختلف مربوط به مدارس فوتبال پایه آشنا می‌ شوند و در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون،‌ گواهینامه معتبر دریافت می ‌کنند.

مباحث مطرح شده در این کلاسها شامل استعدادیابی، تمرینات هماهنگی، تستهای مهارتی، اصول علمی و تمرینات پایه، آیین ‌نامه‌ های جدید مدارس فوتبال و راههای تشکیل این مدارس است.

این دوره به مدت 25 ساعت به صورت تئوری و عملی و تحت نظارت فدراسیون فوتبال برگزار می ‌شود.