  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

نهمین دوسالانه سفال و سرامیک تمدید شد

مهلت بازدید از نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک ایران در فرهنگسرای کومش سمنان 10 روز تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه آرمین دبیر نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک گفت: به دنبال استقبال گسترده هنرمندان و دانشجویان مرتبط با سفال و سرامیک از آثار نمایشگاه دوسالانه و همچنین برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی مسئولان برگزاری برای بازدید آنان در این زمینه انجام شده، زمان نمایش آثار دوسالانه 10 روز تمدید شد.

زمان برگزاری مراسم اختتامیه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک از نهم خرداد‌ماه در فرهنگسرای کومش سمنان در سه بخش حجم، نقش برجسته و کاشی و آثار هنری کاربردی میزبان علاقمندان است.

کد مطلب 899529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها