نهمین دوسالانه سفال و سرامیک تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه آرمین دبیر نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک گفت: به دنبال استقبال گسترده هنرمندان و دانشجویان مرتبط با سفال و سرامیک از آثار نمایشگاه دوسالانه و همچنین برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی مسئولان برگزاری برای بازدید آنان در این زمینه انجام شده، زمان نمایش آثار دوسالانه 10 روز تمدید شد.

زمان برگزاری مراسم اختتامیه نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. نهمین دوسالانه ملی سفال و سرامیک از نهم خرداد‌ماه در فرهنگسرای کومش سمنان در سه بخش حجم، نقش برجسته و کاشی و آثار هنری کاربردی میزبان علاقمندان است.