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۳۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۴۸

اصل مترقی ولایت فقیه مبدأ و مختم نظام اسلامی است

اصل مترقی ولایت فقیه مبدأ و مختم نظام اسلامی است

یاسوج - خبرگزاری مهر: آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی در اطلاعیه ای خطاب به مردم کهگیلویه و بویراحمد، اصل اصیل و مترقی ولایت فقیه را مبدأ و مختم نظام اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نماینده ولی فقیه و نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری، در این اطلاعیه می افزاید: بیانات صریح و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در خطبه های نمازجمعه تهران ابهامات را زدود و مسائل را در مجاری خود قرار داد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تاکید رهبر انقلاب بر اینکه پیروز واقعی میدان انتخابات، مردم و جمهوری اسلامی هستند و اینکه برخی رفتارهای قبل از انتخابات موجب ناخشنودی شد و دعوت به برادری و تفاهم و پذیرش قانون، پایانی بر ابهام ها و فتنه ها خواهد بود.

آیت الله ملک حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: گروه های مختلف و جناح های سیاسی، ادبیات پیروزی و شکست ظاهری را رعایت کنند و خدای ناکرده اقدامی که موجب تشویش جامعه متحد و یکپارچه ایران می شود، انجام ندهند.

کد مطلب 899581

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