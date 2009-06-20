اصل مترقی ولایت فقیه مبدأ و مختم نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نماینده ولی فقیه و نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری، در این اطلاعیه می افزاید: بیانات صریح و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در خطبه های نمازجمعه تهران ابهامات را زدود و مسائل را در مجاری خود قرار داد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: تاکید رهبر انقلاب بر اینکه پیروز واقعی میدان انتخابات، مردم و جمهوری اسلامی هستند و اینکه برخی رفتارهای قبل از انتخابات موجب ناخشنودی شد و دعوت به برادری و تفاهم و پذیرش قانون، پایانی بر ابهام ها و فتنه ها خواهد بود.

آیت الله ملک حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد: گروه های مختلف و جناح های سیاسی، ادبیات پیروزی و شکست ظاهری را رعایت کنند و خدای ناکرده اقدامی که موجب تشویش جامعه متحد و یکپارچه ایران می شود، انجام ندهند.