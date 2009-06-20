"ته وز" سرانجام تصمیم به ترک منچستریونایتد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، منچستریونایتد به این بازیکن پیشنهادی پنج ساله ارائه کرده که باعث می شود او در صف گرانقیمت ترین بازیکنان لیگ برتر قرار بگیرد اما وی گفته از این جهت که در طول دو سال گذشته کمتر در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار داشته، تصمیم دارد از این تیم جدا شود.

مسئولان منچستریونایتد حاضر به انعقاد قراردای پنج ساله به ارزش 5/25 میلیون پوند(41 میلیون دلار) با این بازیکن بوده اند اما وی تصمیم خود را مبنی بر جدایی از اولدترافورد گرفته و جالب اینکه قصد دارد فوتبال خود را در لیگ برتر ادامه دهد.

منچسترسیتی، رقیب من یونایتد، یکی از باشگاه هایی است که از مدت ها قبل آمادگی خود را برای جذب این ملی پوش آرژانتینی اعلام کرده است.