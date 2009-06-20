اقدامات خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه می دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان آمده است : مشارکت پرشور مردم ایران در انتخابات دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری که حداقل 20 درصد بیشتر از انتخابات دوره قبل بود و میلیونها نفر از کسانی را که در گذشته میلی به شرکت در انتخابات نداشتند ، به پای صندوق‌های رای کشانده حماسه‌ای آفرید که در تاریخ سه دهه انقلاب اسلامی ایران و مردم‌سالاری بی‌سابقه بود.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در عین حال با ذکر انتقادات خود از فرآیند اجرایی و نظارتی انتخابات افزوده است: اینجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقایق و احقاق حقوق مردم شریف ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری ادامه خواهم داد و اینک بخشی از تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات دهم ریاست‌جمهوری صورت گرفت را توضیح خواهم داد.

میر حسین موسوی مواردی چون "پلمب صندوق‌ها قبل از رای‌گیری" ، "عدم اجرای کامل قانون در خصوص حضور ناظران کاندیداها در صندوق ها " ، "تعداد بسیار زیاد و غیر منتظره صندوق‌های سیار" ، "اشکالات موجود در فرآیند چاپ و توزیع و جمع آوری تعرفه‌ها" ، "عدم تمدید زمان رای گیری به میزان لازم" ، "چگونگی انتقال صندوق‌ها به فرمانداری ها" و "شیوه اعلام نتایج شمارش آرا توسط وزارت کشور و صدا و سیما بر خلاف مفاد قانون و درخواست نمایندگان کاندیداها" را به صورت مشروح به عنوان مستندات خود مطرح کرده است.

به گزارش مهر ، قرار بود که امروز میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دعوت شورای نگهبان به این شورا بروند که با توجه به عدم حضور آنها شورای نگهبان ضمن اعلام آمادگی برای بازشماری تصادفی 10 درصد صندوق های رای بر اساس درخواست نمایندگان کاندیداها یادآور شده که موارد مطرح شده از سوی کاندیداها را به دقت بررسی و نتایج را به افکار عمومی اعلام خواهد نمود.

شورای نگهبان همچنین با تشکر از حضور و همکاری مجدانه محسن رضایی دیگر کاندیدای انتخابات برای بررسی شبهات مطرح شده ، مجددا از موسوی و کروبی برای حضور در این شورا دعوت کرده است.