آموزشگاههای علمی آزاد تنها براساس مجوز خود می توانند فعالیت کنند

مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به طور مثال اگر آموزشگاهی مجوز علمی دارد، نباید به آموزش زبانهای خارجی بپردازد و بالعکس. مگر اینکه آموزشگاهی مجوز هر دوی اینها را از آموزش و پروش گرفته باشد که در این صورت نیز باید آن را در تابلوی اعلانات خود نصب کند.

مدیر مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش با اعلام اینکه هم اکنون 860 آموزشگاه علمی و زبان در کشور فعالیت می کنند، ادامه داد: این آموزشگاهها نیز همچون مدارس غیر دولتی باید شهریه مصوبه از سوی آموزش و پرورش را بر روی تابلوی اعلانات خود ثبت کنند تا تخلفی صورت نگیرد.

جلالی به والدین دانش آموزان توصیه کرد که در آموزشگاههایی فرزندان خود را ثبت نام کنند که مجوز از آموزش و پرورش داشته باشند.