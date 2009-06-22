به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین جشنواره فیلم تورنتو به صورت غیر رقابتی از 10 تا 19 سپتامبر (19 تا 28 شهریور) در کانادا برگزار میشود و "حیران" یکی از فیلمهایی است که در آن به نمایش درمیآید.
"حیران" که از فیلمهای حاضر در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر بود، در ادامه حضورهای بینالمللی خود در هفدهمین جشنواره فیلم هامبورگ هم روی پرده میرود. این جشنواره از 24 سپتامبر تا سوم اکتبر (دوم تا 11 مهرماه) در آلمان برگزار میشود.
در داستان فیلم آمده است: ماهی دختر روستایی با حیران مهاجر جوان افغان آشنا میشود و با وجود مخالفت خانواده با او ازدواج میکند. باران کوثری، مهرداد صدیقیان، مرحوم خسرو شکیبایی، فرهاد اصلانی، ژاله صامتی و... در "حیران" بازی کردهاند.
عوامل تولید "حیران" عبارتند از فیلمنامه: عارفپور و نغمه ثمینی، مشاور کارگردان: رخشان بنیاعتماد، طراح: امیر اثباتی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: نوا روحانی، عکاس: گلاره کیازند، تهیهکنندگان: رخشان بنیاعتماد و کوثری، با مشارکت بانک اقتصاد نوین و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
"حیران" در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جوایز بهترین موسیقی متن، بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی در بخش فیلمهای اول و دوم بود.
نظر شما