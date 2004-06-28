طلايي نيك: پرونده هسته اي ايران را نمي توان فقط با خوش بيني مديريت كرد

عضو كميسيون امنيت ملي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: همانگونه كه مقام معظم رهبري برلزوم برخورداري ازدانش وفن آوري هسته اي صلح آميز به عنوان حق مسلم ايران به طور صريح و قاطع تاكيد كرده اند بايد مذاكره كنندگان ايراني دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز را به عنوان حق مسلم و خط قرمز مذاكرات خود قراردهند و ازمواضع خود عقب نكشند.



وي گفت : درپرونده هسته اي ايران علاوه برمسائل فني وحقوقي مسائل سياسي نقش بيشتري دارد و بهانه جويي هاي اروپا و آژانس نشان دهنده تاثيرپذيري اين پرونده ازمسائل سياسي و رقابتهاي بين اروپا و آمريكا براي رسيدن به منافعشان است، لذا ايران بايد با حركتي منطقي از مسائل فني وحقوقي پرونده هسته اي خود رفع ابهام و ثابت كند كه همكاري هاي ايران از ابتدا تاكنون كامل بوده است و همچنين دربرابر شيطنت ها و شيوه آشكار و پنهان سياسي اروپا و آمريكا از تمامي ظرفيتهاي سياسي واقتصادي خود استفاده كند.

نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ اظهارداشت : بيانيه تهران و بروكسل اشكالاتي داشته است كه آن هم به علت خوش بيني افراطي و يا بي توجهي به كارشكني هايي كه ازسوي اروپا صورت گرفت بوده است ، پس بايد تعليق غني سازي و اجراي پروتكل قبل ازتصويب نهايي آن درمجلس و تا زمان انجام تعهدات اروپا و آژانس نسبت به ايران لغو شود و ايران درچارچوب ان پي تي و عضويت درآژانس همكاري هاي خود را ادامه دهد و پذيرش هرگونه تعهد جديد نيز بايد در راستاي حفظ منافع ملي باشد.

طلايي نيك افزود : بايد ضمن تدابير صحيح سياسي و ديپلماسي ودفاع حقوقي دراين پرونده به پشتيباني وحمايت ملي درپيش گيري از انتظارات غير منطقي وسود جويانه اروپا وآمريكا تكيه كرد.

وي گفت: درپرونده هسته اي ايران علاوه بر اهداف سياسي و اقتصادي خاص نوعي عمليات رواني و سياسي توسط آمريكا وبرخي كشورها اروپايي دنبال مي شود.

طلايي نيك درپايان سخنان خود خاطر نشان كرد: دراين شرايط مسئولان ورسانه هاي گروهي كشور علاوه بر پيگيري هاي حقوقي پرونده هسته اي بايد درجهت اطلاع رساني وپيش گيري ازشكاف درافكار عمومي بين مطالب مطرح شده در داخل وخارج مراقبت هاي بيشتري انجام دهند.