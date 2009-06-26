اتوبانهای دو طبقه راهگشای ترافیک کلانشهرها است

سید مجتبی کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش جمعیت در شهر های بزرگ را عامل توسعه و گسترش شهرها دانست و افزود : استفاده از اتوبانهای دو یا چند طبقه در کلانشهرهای دنیا راهگشا بوده و در ایران نیز می تواند بخشی از مشکلات ترافیکی را حل کند.

این اظهارات در حالی از سوی کرباسی مطرح می شود که کارشناسان شهری معتقدند که از دو دهه قبل طراحی و ساخت اتوبانها به صورت جدی در برنامه کار شهرداری قرار گرفت. اما علی رغم این دستور و نیاز به گسترش اتوبانها به دلیل نبود فضای لازم ساخت و ساز اطراف اتوبانها گسترش آنها عملا امکان پذیر نبوده است.

مشاور مر کز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اینکه در بافت قدیم شهری به دلیل ساختار شهری ایجاد اتوبانهای دو طبقه مقدور نیست تاکید کرد: احداث اتوبانهای دو طبقه برای کلان شهرها واجد اهمیت فراوانی است و حتی اگر هیچ راهی باقی نمانده باشد باید این اتوبانها در زیرزمین ایجاد شود.

این عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات جهاد گفت :اگر در ساخت اتوبانهای دو طبقه در ایران از مواد و مصالح مرغوب استفاده شود و اصول معماری ایرانی نیز رعایت شود می تواند جاذبه بیشتری برای گردشگران باشد و در ذهن آنها نمادهای خوبی از ایران به وجود آورد.

کرباسی دیگر اثرات مفید اتوبان های دو طبقه را ایجاد فضای لازم برای توسعه خطوط عمومی دانست و خاطر نشان کرد : در اتوبانهایی که بین دو مسیر رفت و برگشت فضای سبز وجود دارد ، می توان بدون لطمه وارد کردن به فضای سبز و با احداث پایه هایی به ابعاد یک و نیم در یک و نیم متردر فواصل 20 یا 30 متر مسیر رفت و آمد اتوبوسهای تندرو(BRT) را تامین کرد.