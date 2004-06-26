همكاري هاي دانشگاهي ايران و الجزاير بايد جاي خود را در روابط دو كشور پيدا كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" وزير آموزش عالي و تحقيقات علمي الجزاير افزود: ديدار بنده و هيات همراه از ايران نشانگر اراده و ميل جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير در روابط هر چه بيشتر با جمهوري اسلامي ايران است. اهميت اين ديدار زماني نمود بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم در آينده اي نزديك رياست جمهوري اسلامي ايران، محمد خاتمي، از كشور الجزاير بازديد خواهد كرد. در اين اجلاس علاوه بر امضاء توافقنامه هايي، مقدمات حضور رئيس جمهور ايران در الجزاير را نيز فراهم خواهيم كرد.

دكتر حراوييه تصريح كرد: الجزاير آمادگي كامل براي تقويت روابط با جمهوري اسلامي ايران را در بالاترين حد دارد. در اين اجلاس علاوه بر بررسي توافق نامه هاي قبلي و عملي كردن آنها، افق هاي جديدي را براي همكاري هاي هر چه بيشتر دو كشور كه منافع دو طرف را در بر خواهد داشت، ايجاد مي كنيم.

وزير آموزش عالي و تحقيقات علمي الجزاير اضافه كرد: الجزاير اهميت زيادي نسبت به همكاري هاي دانشگاهي با كشورهاي دوست قائل است. ارتقاء سطح علمي، استقبال از اساتيد و صاحبنظران براي ما از اهميت بالايي برخوردار است و اين موارد منجر به تقويت همكاري هاي الجزاير با كشورهاي دوست از جمله ايران خواهد شد.