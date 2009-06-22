آیه روز:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ .
مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مىدارند و از کارهاى ناپسند باز مىدارند و نماز را بر پا مىکنند و زکات مىدهند و از خدا و پیامبرش فرمان مىبرند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است.
سوره توبه، آیه 71
ذکر روز دوشنبه:
حدیث امروز:
امام علی (ع) :
قلب الأحمق فی لسانه و لسان العاقل فی قلبهی .
قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوستی .
جهاد با نفس، ح 310
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