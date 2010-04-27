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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

سوریه و ترکیه رزمایش مشترک برگزار می کنند

سوریه و ترکیه رزمایش مشترک برگزار می کنند

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه از رزمایش مشترک این کشور با سوریه به منظور افزایش امنیت مرزهای دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که سوریه و ترکیه در راستای افزایش امنیت مرزهای دو کشور رزمایش مشترک برگزار می کنند.

در این بیانیه آمده است: این رزمایش از امروز سه شنبه آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این رزمایش افزایش همکاری و اعتماد میان نیروهای زمینی و بهبود سطح آموزش و توانمندی یگان های مرزی دو کشور است.

این رزمایش در راستای بهبود روابط ترکیه و سوریه طی سال های اخیر برگزار می شود و این موضوع نارضایتی آنکارا هم پیمان دیرینه رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.

کد مطلب 900130

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