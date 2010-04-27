سوریه و ترکیه رزمایش مشترک برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که سوریه و ترکیه در راستای افزایش امنیت مرزهای دو کشور رزمایش مشترک برگزار می کنند.

در این بیانیه آمده است: این رزمایش از امروز سه شنبه آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این رزمایش افزایش همکاری و اعتماد میان نیروهای زمینی و بهبود سطح آموزش و توانمندی یگان های مرزی دو کشور است.

این رزمایش در راستای بهبود روابط ترکیه و سوریه طی سال های اخیر برگزار می شود و این موضوع نارضایتی آنکارا هم پیمان دیرینه رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.