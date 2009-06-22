به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو در سال 2005 با عنوان کمیته فنی ISO/TC229 در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) ایجاد شد. در حال حاضر این کمیته شامل 32 کشور عضو اصلی و هشت کشور عضو ناظر است و با تعداد زیادی از سازمانهای مهم استانداردسازی در جهان از جمله IEC، CEN ، ANSI همکاری دارد.

رئیس این کمیته دکتر "پیتر هتو" از موسسه استاندارد انگلستان (BSI) و رهبری کمیته های چهارگانه تخصصی این کمیته به عهده افرادی از کشورهای ژاپن، آمریکا، کانادا و چین است و مدیریت و راهبری این کمیته توسط یک هیئت ویژه به نام هیئت مشاوران رئیس (CAG) انجام می شود که در آن علاوه بر رئیس کمیته و مدیران کارگروههای تخصصی چهارگانه چند کشور به نمایندگی از چهار منطقه جغرافیایی آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکا، خاورمیانه و شمال آفریقا حضور دارند که به صورت گردشی هر دو سال یک بار با رای گیری از کشورهای عضو تعیین می شود.

در آخرین رای گیری انجام شده که در نشست هشتم در آمریکا انجام شد ایران با کسب 11 رای موافق از کل 12 آرا توانست به عنوان نماینده خاورمیانه و شمال آفریقا در هیئت رئیسه کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو حضور یابد.

در این رای گیری انگلستان به عنوان نماینده اروپا و استرالیا به عنوان نماینده آسیا و اقیانوسیه پذیرفته شدند.