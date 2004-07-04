چند مقاله فلسفي

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" ، ناشر در يادداشتي كه بر اين كتاب نوشته آورده است : انقلاب اسلامي در هزاره سوم ميلادي كه عصر دانايي و اطلاعات لقب گرفته ، با چالشي بسيار بزرگ در عرصه انديشه ، نظريه پردازي و عمل مواجه است . چالشي كه از زمان هاي بسيار دور شكل گرفته و آثار خود را بر تمام شئون فردي و اجتماعي بر جاي گذاشته و انديشمندان اصلاح طلب و نو انديش را به چاره جويي واداشته است .



انقلاب اسلامي در اين مبارزه نابرابر از پشتوانه اي عظيم ، فرهنگي بالنده و رشد يابنده و از آنها مهمتر ، مكتبي مترقي برخوردار است كه رهروان و پيروان خويش را به تفكر ، انديشه ورزي و كسب دانش و تجربه از هر ملت و قومي تشويق و ترغيب مي نمايد و آنان را به جدال احسن فرا مي خواند ، ره توشه هايي كه اگر خوب از آنها بهره گرفته شود سعادت ، نيك بختي و دستيابي به پيشرفت هاي مادي و اگر مورد غفلت قرار گيرد عقب ماندگي و بحران هويت را به همراه دارد .

اين كتاب حاصل گفت وگوها و سخنراني هاي دكتر ريخته گران د رموسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني است . اين موسسه به انگيزه ايجاد زمينه مناسب براي تعاطي افكار، عرضه و ترويج انديشه ، جامع نگري در كسب دانش و معارف بشري و عمق بخشيدن به نگرش دانش پژوهان حق جو و در يك كلام رشد وتعالي جامعه ، با دعوت از انديشمندان و صاحب نظران ، جلسات سخنراني و گفت وگويي در باره مسائل فكري جامعه برگزار مي كند و حاصل اين جلسات به صورت كتاب در اختيار علاقه مندان قرار مي گيرد .



عناوين مقالات و گفت وگوهايي كه در اين كتاب به چاپ رسيده اند عبارتند از: ساختن، سكني گزيدن، تفكر كردن ( شرح رساله اي از هيدگر) ؛ پديدارشناسي و فلسفه هاي اگزيستانس؛ حكمت هراكليتوس؛ و پست مدرنيته نيچه، هوسرل، هيدگر .



