آمریکا مراقب اقدامات خود درباره ایران باشد/ وضعیت سه بخشی اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه تایم با ذکر این مقدمه نوشت : هم اکنون در میان اطرافیان اوباما، دو اندیشه درباره اوضاع ایران وجود دارد. گروه اول فکر می کنند که اعتراضات موجود در ایران همانند وضعیت لهستان درسال 1989 واوکراین در سال 2004 به نتیجه می رسد.

اما گروه دوم که طرفداران زیادی نیز در دولت آمریکا دارند معتقدند که اعتراضات اخیر در ایران همانند اعتراضات بهار 1968 در پراگ فروکش می کند.

به نوشته تایم، طرز فکر گروه دوم درحالی که باراک اوباما خواهان مذاکره مستقیم با ایران است بیش از طرز فکراول به واقعیت نزدیک است و به همین دلیل اوباما و اطرفیاشان یک وضعیت سه بخشی را برای خود تعریف کرده اند : 1-حمایت از معترضان در ایران می تواند نتایج منفی در بر داشته باشد. 2-این وضعیت ( نتایج منفی حمایت از اعتراض کنندگان ) به دلیل دخالت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درکودتای سال 1953 ( 1332) ایران به حقیقت نزدیک است. 3- تفاوت کمی میان رئیس جمهور فعلی ایران و رقیبان وی در انتخابات وجود دارد.

تایم در ادامه نوشت : به همین دلیل است که اوباما به صراحت از جریان مخالفان در ایران حمایت نمی کند. اطرافیان اوباما معتقدند که آمریکا نباید تمام توان خود را بر روی نامزد معترض متمرکز کند هرچند وی هم اکنون نقطه اتکاء معترضان است اما به نظر می رسد این اعتراضات توان لازم برای ادامه مسیر را ندارد.

به نوشته تایم، نگاهی به حوادث تاریخی از ماجرای تبت در سال 2008 تا مصر در سال 2005، "تیانانمن" چین در سال 1989 نشان می دهد که این جنبشها با حمایت کشورهای دیگر به حیات خود ادامه داده اند و بدون حمایت آنها زمین گیر شده اند.اما در این میان می توان مثالهای دیگری را از کشورهایی که در حال پشت سرگذاشتن "دوران گذر" هستند،ذکر کرد، همانند آفریقای جنوبی، پاناما، تایوان، گرجستان، فیلیپین، نیکاراگوئه و اندونزی درگیر فشارهایی از سوی جهان خارج بوده اند.

به گزارش مهر ، تایم درادامه مطلب خود می نویسد: ذکر این مقدمه این پرسش را مطرح می کند که "آیا ایران می تواند یک استثنا باشد" اوباما چنین فکر می کند ،اما حتی اگر بسیاری از ایرانیان هنوز هم معتقد به دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 باشند، اوباما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که بیش از دو سوم از جمعیت ایران را افراد زیر 30 سال تشکیل می دهند.

به عبارت دیگرتمام زندگی آنها در دوران جمهوری اسلامی سپری شده است. بنابراین اوباما و دولت آمریکا باید مراقب اقدامات خود باشند و تبعات آن را بسنجند. بنابراین هفته جاری برای آمریکا و دولت این کشور هفته ای حساس به شمار می رود.