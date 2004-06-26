بهرام شفيع سرپرست فدراسيون هاكي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درپي استعفاي نعمت اللهي رييس فدراسيون هاكي بهرام شفيع مجري برنامه ورزش ومردم سيما كه قديمي ترين برنامه ورزشي هفتگي سيما محسوب مي شود، بعنوان سرپرست اين فدراسيون منصوب شد. وي تا زمان تشكيل مجمع عمومي فدراسيون هاكي كه زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد، عهده داراين سمت خواهد بود.

گفتني است: پيش ازاين حميدرضا قاسمي مديرگروه ورزش شبكه خبرسيماازسوي مهندس مهرعليزاده بعنوان رئيس فدراسيون اسكواش برگزيده شد.