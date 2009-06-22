  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

در 24 ساعت گذشته/

آتش‌نشانان 29 شهروند را در حوادث مختلف نجات دادند

آتش‌نشانان 29 شهروند را در حوادث مختلف نجات دادند

در 24 ساعت گذشته با تلاش آتش‌نشانان تهران 29 شهروند که در حوادث مختلف گرفتار شده بودند نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر تهران بزرگ در شب و روز گذشته شاهد 76 حادثه  شامل 31 مورد آتش‌سوزی و 45 مورد حوادث مختلف دیگر بود که یک هزار و 10 آتش‌نشان با استفاده از 319 دستگاه خودرو ایمنی و آتش‌نشانی و بیش از 97 ساعت عملیات امداد و نجات به مقابله با این حوادث پرداختند.

در این مدت 11 دستگاه وسیله نقلیه، 4 فروشگاه، 2 واحد مسکونی، یک شعبه بانک دچار آتش‌سوزی شد که آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن به صحنه حادثه رسیده و آتش‌سوزیها را مهار و کاملاً خاموش کردند، همچنین در این مدت 47 مورد آتش‌سوزی در مخزن های مکانیزه زباله، 32 مورد آتش‌سوزی در ضایعات و 17 مورد نیز در فضای سبز گزارش شده است.

در شب و روز گذشته آتش‌نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 5 حادثه رانندگی، 3 حادثه چاه، یک حادثه آوار و یک مورد آبگرفتگی انجام دادند و در 6 حادثه آسانسور، 4 حادثه نشت آب، 4 حادثه گرفتارشدن افراد در اماکن و 3 حادثه سقوط درخت خدمات ایمنی را به شهروندان ارائه کردند.

درجریان آتش‌سوزیها و حوادث مختلف 24 ساعت گذشته 3 نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و 12 نفر نیز آسیب دیدند.

کد مطلب 900373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها