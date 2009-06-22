به گزارش خبرگزاری مهر تهران بزرگ در شب و روز گذشته شاهد 76 حادثه شامل 31 مورد آتش‌سوزی و 45 مورد حوادث مختلف دیگر بود که یک هزار و 10 آتش‌نشان با استفاده از 319 دستگاه خودرو ایمنی و آتش‌نشانی و بیش از 97 ساعت عملیات امداد و نجات به مقابله با این حوادث پرداختند.

در این مدت 11 دستگاه وسیله نقلیه، 4 فروشگاه، 2 واحد مسکونی، یک شعبه بانک دچار آتش‌سوزی شد که آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن به صحنه حادثه رسیده و آتش‌سوزیها را مهار و کاملاً خاموش کردند، همچنین در این مدت 47 مورد آتش‌سوزی در مخزن های مکانیزه زباله، 32 مورد آتش‌سوزی در ضایعات و 17 مورد نیز در فضای سبز گزارش شده است.

در شب و روز گذشته آتش‌نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 5 حادثه رانندگی، 3 حادثه چاه، یک حادثه آوار و یک مورد آبگرفتگی انجام دادند و در 6 حادثه آسانسور، 4 حادثه نشت آب، 4 حادثه گرفتارشدن افراد در اماکن و 3 حادثه سقوط درخت خدمات ایمنی را به شهروندان ارائه کردند.

درجریان آتش‌سوزیها و حوادث مختلف 24 ساعت گذشته 3 نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و 12 نفر نیز آسیب دیدند.