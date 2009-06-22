رهبر انقلاب با نگاه عمیق خود سکانداری انقلاب را تجلی بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن بیانیه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم
«وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من امرهم».
جمعه گذشته ملت عظیم الشأن و مردم متدین تهران با حضور در نماز جمعه و اظهار عبودیت و بندگی به پیشگاه خداوند متعال بیعتی مجدد با نظام اسلامی و رهبری معظم آن نمودند. در این مراسم که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است مهمترین حوادث معاصر کشور برای مردم عزیز بیان گردید. انصاف آن است که حضرت آیتالله آقای خامنهای«دامت برکاته» با بیان مواضع بسیار محکم و اصولی و با دیدگاهی عمیقانه و منصفانه نسبت به مسائل روز، بهخوبی سکانداری انقلاب را تجلی بخشیدند و بسیاری از توهمها و ابهامات را زدودند. طعم لذیذ و معنوی ولایت فقیه برای خانواده انقلاب، و ابهت و عظمت آن در برابر بیگانگان بهخوبی مشهود بود.
در ادامه بیانیه آمده است: خدا را شکرگزاریم که شاهد حیات مستمر نظام و شادابی آن در زیر پرچم ولایت فقیه هستیم قطعاً امام بزرگوار و شهداء از روز جمعه شادی مضاعفی حاصل کرده اند کلمات بسیار عالمانه و دقیق ایشان حجت را بر همگان تمام کرد همه کسانی که دل به امانت بزرگ خمینی دادهاند باید در این شرایط التزام عملی خود را به ولایت فقیه نشان دهند همه کسانی که مخاطب آن رهبر بزرگوار بودند اینک در آزمایشی بس خطیر قرار گرفتهاند همه آحاد ملت و همه اقشار و گروهها اینک در امتحانی کم سابقه قرار دارند همه باید با اتحاد و برادری و به دور از هوی و هوسهای نفسانی در فکر حفظ انقلاب و مأیوس کردن دشمنان آن باشیم.
در قسمت دیگری از این بیانیه تصریح شده است: همه باید با هوشیاری کامل بهدنبال عزت ایران و اسلام باشیم. انتظار ملت آن است که همه کاندیداها با کمال جرأت و جسارت به عیوبی که در مناظرهها وجود داشت و رهبری معظم به آن اشاره کردند، اقرار نمایند و بهدنبال جبران آن باشند باید نسبت به هتک حرمتها و تخریب بزرگانی که امروز نهتنها از استوانههای عظیم و محکم نظام اسلامی بلکه از ارکان جهان معاصر محسوب میشوند چارهای بیاندیشند همه باید قانون و ضوابط قانونی را تنها معیار و راهحل برای شبهات و مشکلات پیش آمده قرار دهند امیدوارم شورای محترم نگهبان که امروز در امتحانی بس دشوار و سرنوشتساز قرار گرفته با سعه صدر و دقت بیشتر شبهات را بررسی و اعتماد عمومی مردم عزیز را حفظ و نگذارد که دستخوش تزلزل قرار گیرد. ان شاء الله.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی با صدور بیانیهای مواضع مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه را بسیار محکم و اصولی ارزیابی کرد و گفت: ایشان با دیدگاهی عمیقانه و منصفانه نسبت به مسائل روز به خوبی سکانداری انقلاب را تجلی بخشیدند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن بیانیه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم
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