رهبر انقلاب با نگاه عمیق خود سکانداری انقلاب را تجلی بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، متن بیانیه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم‏



‏«وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من امرهم».‏



جمعه گذشته ملت عظیم الشأن و مردم متدین تهران با حضور در نماز جمعه و اظهار عبودیت و بندگی به پیشگاه خداوند متعال بیعتی مجدد ‏با نظام اسلامی و رهبری معظم آن نمودند. در این مراسم که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است مهم‌ترین حوادث معاصر کشور برای ‏مردم عزیز بیان گردید. انصاف آن است که حضرت آیت‌الله آقای خامنه‌ای«دامت برکاته» با بیان مواضع بسیار محکم و اصولی و با دیدگاهی ‏عمیقانه و منصفانه نسبت به مسائل روز، به‌خوبی سکانداری انقلاب را تجلی بخشیدند و بسیاری از توهم‌ها و ابهامات را زدودند. طعم لذیذ و ‏معنوی ولایت فقیه برای خانواده انقلاب، و ابهت و عظمت آن در برابر بیگانگان به‌خوبی مشهود بود.‏



در ادامه بیانیه آمده است: خدا را شکرگزاریم که شاهد حیات مستمر نظام و شادابی آن در زیر پرچم ولایت فقیه هستیم قطعاً امام بزرگوار و ‏شهداء از روز جمعه شادی مضاعفی حاصل کرده اند کلمات بسیار عالمانه و دقیق ایشان حجت را بر همگان تمام کرد همه کسانی که دل به ‏امانت بزرگ خمینی داده‌اند باید در این شرایط التزام عملی خود را به ولایت فقیه نشان دهند همه کسانی که مخاطب آن رهبر بزرگوار بودند ‏اینک در آزمایشی بس خطیر قرار گرفته‌اند همه آحاد ملت و همه اقشار و گروه‌ها اینک در امتحانی کم سابقه قرار دارند همه باید با اتحاد و ‏برادری و به دور از هوی و هوس‌های نفسانی در فکر حفظ انقلاب و مأیوس کردن دشمنان آن باشیم. ‏



در قسمت دیگری از این بیانیه تصریح شده است: همه باید با هوشیاری کامل به‌دنبال عزت ایران و اسلام باشیم. انتظار ملت آن است که ‏همه کاندیداها با کمال جرأت و جسارت به عیوبی که در مناظره‌ها وجود داشت و رهبری معظم به آن اشاره کردند، اقرار نمایند و به‌دنبال ‏جبران آن باشند باید نسبت به هتک حرمت‌ها و تخریب بزرگانی که امروز نه‌تنها از استوانه‌های عظیم و محکم نظام اسلامی بلکه از ارکان ‏جهان معاصر محسوب می‌شوند چاره‌ای بیاندیشند همه باید قانون و ضوابط قانونی را تنها معیار و راه‌حل برای شبهات و مشکلات پیش آمده ‏قرار دهند امیدوارم شورای محترم نگهبان که امروز در امتحانی بس دشوار و سرنوشت‌ساز قرار گرفته با سعه صدر و دقت بیشتر شبهات را ‏بررسی و اعتماد عمومی مردم عزیز را حفظ و نگذارد که دست‌خوش تزلزل قرار گیرد. ان شاء الله.‏