تجهیز 50 تقاطع جدید در تهران به سیستم کنترل هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد : تاکنون 345 تقاطع کلیدی و شریانی شهرتهران به سیستم کنترل هوشمند تجهیز شده که در این راه از پیشرفته ترین استانداردها و فن آوری های روز دنیا استفاده شده است چنانچه سیستم به کارگرفته شده در تقاطعات شهر امروز در بیش از 100 کلانشهر دنیا از جمله نیویورک، سیدنی، ملبورن، دوبی و هنگ کنگ فعال است و از قوی ترین سیستم های کنترل متمرکز و یکپارچه تقاطعات است که تاکنون به کار رفته است.

وی همچنین در مورد تجهیز برخی از تقاطع های شهر تهران به پوش باتن های صوتی گفت: با توجه به اهمیت عبور ایمن عابرین و به خصوص نابینایان از گذرگاه های عابرین پیاده ، برای اولین بار درشهر تهران از اینگونه کلیدهای فشاری استفاده شده است که قابلیت سرویس ویژه به عابرین جهت عبور از عرض تقاطع را خواهد داد و همچنین با استفاده از سیستم پخش صوت به عابرین پیاده نابینا نیزوضعیت عبوری از نظر سبز و یا قرمز بودن چراغ عابررا هشدار می دهد.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران تصریح کرد : تاکنون با نصب 100 دستگاه پوش باتن صوتی بیش از 20 تقاطع به این سیستم مجهز شده است تا نابینایان بتوانند به راحتی از تقاطع ها عبور کنند.

مهندس بهروز خاطر نشان کرد: توسعه سیستم کلید های فشاری صوتی یا همان پش باتن های صوتی در دستور کار است و در تلاشیم تقاطع های مهم و پرتردد شهر را به این سیستم مجهز کنیم تا شهروندان به خصوص نابینایان با ایمنی بیشتر از عرض تقاطع های عبور کنند.