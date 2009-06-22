ارائه اولین ماژول حافظه های 32 گیگابایتی سرورها

به گزارش خبرگزاری مهر، DDR3 نسل سوم گونه ای از حافظه های رایانه ای است که با سرعت بین 333 مگاهرتز تا 444 مگاهرتز عمل می کنند.

DDR3 استاندارد، تاکنون برای تراشه های با ظرفیت 512 مگابایت تا 8 گیگابایت و ماژول در اندازه 16 گیگابابت عرضه شده بود. اکنون شرکت سامسونگ اعلام کرده است که اولین ماژول 32 گیگابایتی DDR3 را برای سیستمهای سرور تولید کرده است.

ماژولها انرژی خود را از یک منبع 5/1 ولتی تامین می کنند این در حالی است که ماژول جدید از یک منبع 35/1 ولتی استفاده می کند. این ویژگی باعث کاهش مصرف کلی محیط سرور می شود.

براساس گزارش تامز هاردور گاید، تراکم این ماژول 32 گیگابایتی جدید چهار برابر بیشتر از ماژولهای حافظه هشت گیگابایتی به کار رفته در سرورهای فعلی است. این در حالی است که سطوح انرژی و ابعاد استاندارد این نمونه جدید تاحد چشمگیری کاهش یافته است.

این ماژول بر روی 72 تراشه چهار گیگابایتی 50 نانومتری قرار گرفته است.