به گزارش خبرگزاری مهر، جهان در حدود 13 بیلیون سال پیش توسط لایه ای ضخیم از گاز طبیعی هیدروژن پوشانده شده است اما نوری شدید این لایه غبار آلود را به تدریج از بین برده باعث روشنایی جهان شده است.

با این حال اخترشناسان تا به حال موفق به آنچه باعث از بین رفتن این مه و لایه غلیظ و روشن شدن جهان هستی شده است، نشده اند. محققان دانشگاه سوئینبرن در ملبورن معتقدند این لایه پس از شکل گیری اولین ستاره در جهان از بین رفته است.

به منظور آزمایش این نظریه محققان میزان کربن موجود در جهان اولیه را اندازه گیری کردند به دلیل اینکه کربن تنها در حضور ستاره های عظیم به وجود می آید، می توان با استفاده از این خصوصیت تعداد ستاره های موجود در آن زمان و شدت نور تابش داده شده توسط آنها را تخمین زد.

نتیجه مطالعات نشان می دهد که میزان کربن موجود در آن زمان بسیار ناچیز بوده است و به همین دلیل نمی توان ستاره های بزرگ را مسئول روشن سازی جهان دانست.

بر اساس گزارش سیدنی مورنینگ و به گفته محققان منبع این نور شدید باید از چیزی مشابه مجموعه ای ناشناخته از اخترنماها یا کربن مخفی شده در لایه های رصد نشده جهان هستی باشد.