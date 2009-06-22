4500 فعالیت عمرانی در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات، سعید حسین پور ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری مه ولات افزود: حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات افتخار عظیمی است که نباید با حواشی بی ارزش آن را به کام مردم تلخ کرد.

وی در ادامه با اشاره به خدمات دولت نهم، اجرای 4500 فعالیت عمرانی در سال جاری را یک گام مهم در جهت توسعه و عمران استان دانست و گفت: اختصاص 2800 میلیارد ریال اعتبار جهت جبران خشکسالی و سرمازدگی و استمهال تمامی وام های کشاورزان، از گام های مهم در جهت خدمت به قشر کشاورز و دامدار بود.

وی گفت: امسال نیز برابر قانون 2 درصد اعتبارات جهت جبران خشکسالی و اقدام های توسعه ای هزینه خواهد شد که چیزی بالغ بر 1800 میلیارد تومان در سطح کشور خواهد بود.

حسین پور همچنین گفت: در ارزیابی انجام شده از پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی استان که در سه ماهه اول سال جاری انجام شد، شهرستان مه ولات در جایگاه دوم استان قرار دارد.

وی در ادامه بر لزوم احداث مجتمع فرهنگی هنری تاکید کرد و گفت: امسال برای انجام مطالعات و شروع فعالیت اجرایی آن اعتبارات لازم تخصیص داده می شود.

فرماندار مه ولات نیز در این جلسه با ارایه گزارشی از روند برگزاری انتخابات در شهرستان مه ولات گفت: 94 درصد واجدین شرایط این شهرستان در انتخابات اخیر شرکت داشته و 84 درصد رای دهندگان نیز به آقای دکتر احمدی نژاد رای داده اند.

وی میزان مشارکت مردم مه ولات در این دوره از انتخابات را بی سابقه توصیف کرد و گفت: خدمات صادقانه دولت نهم باعث رضایت مندی مردم و دلبستگی آنها به نظام و انقلاب شده است.

حاجی عرب ارتقای شهرستان مه ولات، 2 سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت، احداث فرودگاه، احداث مراکز آموزشی، سالن های ورزشی و استخر سرپوشیده، احداث بیمارستان، ساختمان فرمانداری، احداث مسکن روستایی و دو بانده کردن محورهای مواصلاتی مه ولات را از جمله فعالیت های شاخص دولت نهم در مه ولات عنوان کرد و گفت: اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار در قالب وام های بلاعوض و استمهال وام های کشاورزان، سهام عدالت و احداث مسکن مهر از دیگر خدمات دولت نهم در شهرستان مه ولات است.

وی احداث مجتمع فرهنگی هنری، گازرسانی به شادمهر و حومه، ساخت سیلوی گندم ایجاد پژوهشکده پسته، احداث ساختمان های دانشگاه پیام نور و بخشداری و شهرداری شادمهر و تامین آب شرب شهر فیض آباد را از جمله نیازهای شهرستان مه ولات عنوان کرد.