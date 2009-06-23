به گزارش خبرنگار مهر، "چگونه زندگینامه بنویسیم؟" عنوان کتابی است که با ترجمه محسن سلیمانی در اختیار علاقمندان به زندگینامه نویسی قرار گرفته است.

کتاب حاضر ترجمه بخشهایی از کتابهای "زندگینامه و شرح‌حال نویسی" نوشته برایان د. آزبورن و کتاب "چگونه زندگینامه بنویسیم؟" نوشته ریچارد سایر است که سلیمانی کار تدوین و ترجمه آن را برعهده داشته است.

این کتاب که شاید نخستین کتاب در زبان فارسی درباره آموزش زندگینامه‌نویسی باشد ترجمه‌ای همراه با گزینش از دو کتاب آموزشی در انگلستان و آمریکا در این زمینه است. برخی از فصلهای کتاب عبارت است از: آیا همه می‌توانند زندگینامه بنویسند؟ پیدا کردن سوژه، طراحی ساختار زندگینامه، شروع تحقیق، ساماندهی اطلاعات، شیوه نگارش زندگینامه، نحوه و سوالهای مصاحبه و ... .

سلیمانی مترجم این کتاب پیش از این بیش از 60 عنوان کتاب در زمینه داستان، نقد و فنون داستان‌نویسی ترجمه یا تالیف کرده است.

"چگونه زندگینامه بنویسیم؟" در شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات" سوره مهر" منتشر شده است.