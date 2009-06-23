به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس اخایی پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب گفت: با این روش امکان دسترسی به امنیت بالاتر در زمینه داده ها و شبکه های مخابراتی فراهم شده است که می تواند کشور را در زمینه تهدیدات امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات مصون کند.

وی افزود: پیش از این امکان پنهان نگاری در فایلهای صوتی و تصویری فراهم شده بود اما در این پژوهش این کار با مقاومت بیشتر و امنیت بالاتر میسر شده است. در واقع اطلاعات نهان شده به کمک روشهای پیشنهادی با به روزترین سیستمهای نهان یابی (تحلیل نهان نگاره) در جهان نیز قابل آشکارسازی نیستند.

اخایی ادامه داد: در نهان نگاری هرگونه نشانه ای از پیام مخفی می شود تا امکان دسترسی برای دیگران ممکن نباشد.

وی به کاربردهای وسیع این روش اشاره کرد و اظهار داشت: این روش در امور تجاری مانند حفظ حقوق مولف، در رسانه ها برای حفظ مالکیت رسانه ای و در احراز هویت مانند جلوگیری از جعل گذرنامه ها کاربرد دارد. ضمن آنکه در امور نظامی به منظور اختفای اطلاعات نیز قابل استفاده است.

پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: تلاش در جهت شناسایی و کشف سیگنال های نهان شده فاز بعدی این تحقیقات را شامل می شود که در حال انجام است.