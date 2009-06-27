زمان برگزاری تور آذربایجان تغییر کرده است/ ایران جریمه می شود

اصغر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری این تور بین المللی در کشورمان گفت: تور آذربایجان به عنوان قدیمی ترین تور کشورمان قدمت 24 ساله دارد و قطعا تلاش تمام مسئولین فدراسیون و مسئولین استان آذربایجان در جهت حفظ و تداوم این تور است.

وی افزود: یک مرحله از برگزاری این تور بین المللی از جمهوری نخجوان عبور می کرد که با توجه به حضور تیم های خارجی از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی مسئولین برگزاری این تور درخواست زمان بیشتری برای انجام هماهنگی ها کردند.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ادامه داد: این تور لغو نشده است بلکه برای انجام هماهنگی های بیشتر و افزایش تیم های خارجی زمان برگزاری آن به تاخیر افتاده است.

وی در همین خصوص تاکید کرد: با توجه به اینکه سه تور بین المللی خزر، میلاد نور و کرمان مهرماه سال جاری در کشور برگزار می شود با در نظر گرفتن این شرایط ما زمانی برای برگزاری این تور نداریم بنابراین مسئولین برگزاری تور آذربایجان باید تلاش کنند تا این تور حداکثر تا پایان تیرماه یا پیش از ماه مبارک رمضان برگزار شود.

خالقی تصریح کرد: این تور بین المللی یک بار بدلیل همزمانی با دومین مرحله تور بین المللی ریاست جمهوری در تهران به تعویق افتاده است و با تاخیر دوباره آن قطعا اتحادیه جهانی دوچرخه سواری جریمه ای را در کنار پرداخت حق ثبت و برگزاری این تور در سال 2009 برای ایران منظور خواهد کرد.

پیش از قرار بود بیست وچهارمین دوره تور بین المللی آذربایجان از 10 تیرماه آغاز شود که با لغو این تور در این زمان مسئولین برگزاری تور در تبریز باید زمان جدید آن را بزودی به UCI اعلام کنند.