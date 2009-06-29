مصرف مواد اعتیاد آور محرک افراد را بی حیا می کند

دکتر سیدعلی فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : مصرف این مواد اعتیاد آور به دلیل نوع تاثیری که بر مغز می گذارند برخلاف مواد مخدر سنتی مانند تریاک و هروئین موجب تحریک سیستم دوپامین در مغز می شوند که به مصرف کنند اعتماد به نفس بالا و کاذب می دهد.

این پژوهشگر عرصه اعتیاد افزود : این اعتماد به نفس کاذب به این دلیل است که قسمت مهار مغز مصرف کننده برداشته می شود و به همین دلیل هم آنها در جامعه و روابط شخصی و جنسی رفتارهایی نابهنجار و خطرناکی از خود بروز می دهند.

دکتر فخرایی با اشاره به تاثیرات درازمدت مواد اعتیاد آور محرک تاکید کرد: مصرف موادی مانند شیشه و کراک که برای مغز تحریک کننده هستند همیشه به همین شکل باقی نمی ماند و در درازمدت موجب می شود کارکرد ارگانیک و طبیعی بدن از بین برود.

بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مواده مخدر صنعتی، جدید و خطرناکی مانند کراک و شیشه با وجود اینکه مدت زمان زیادی نیست به بازار مصرفی مواد مخدر کشور وارد شده اند، اما متاسفانه هم اکنون 30.7 درصد معتادان را به خود جذب کرده است و 2 درصد نیز حشیش مصرف می کنند.