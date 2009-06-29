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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مصرف مواد اعتیاد آور محرک افراد را بی حیا می کند

مصرف مواد اعتیاد آور محرک افراد را بی حیا می کند

مصرف کردن مواد اعتیاد آوری مانند کراک، شیشه، حشیش، ماری جوانا که محرک سیستم مغزی هستند افراد را به لحاظ جنسی بی شرم و حیا می کند.

دکتر سیدعلی فخرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : مصرف این مواد اعتیاد آور به دلیل نوع تاثیری که بر مغز می گذارند برخلاف مواد مخدر سنتی مانند تریاک و هروئین موجب تحریک سیستم دوپامین در مغز می شوند که به مصرف کنند اعتماد به نفس بالا و کاذب می دهد.

این پژوهشگر عرصه اعتیاد افزود : این اعتماد به نفس کاذب به این دلیل است که قسمت مهار مغز مصرف کننده برداشته می شود و به همین دلیل هم آنها در جامعه و روابط شخصی و جنسی رفتارهایی نابهنجار و خطرناکی از خود بروز می دهند.

دکتر فخرایی با اشاره به تاثیرات درازمدت مواد اعتیاد آور محرک تاکید کرد: مصرف موادی مانند شیشه و کراک که برای مغز تحریک کننده هستند همیشه به همین شکل باقی نمی ماند و در درازمدت موجب می شود کارکرد ارگانیک و طبیعی بدن از بین برود.

بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مواده مخدر صنعتی، جدید و خطرناکی مانند کراک و شیشه با وجود اینکه مدت زمان زیادی نیست به بازار مصرفی مواد مخدر کشور وارد شده اند، اما متاسفانه هم اکنون 30.7 درصد معتادان را به خود جذب کرده است و 2 درصد نیز حشیش مصرف می کنند.

کد مطلب 900697

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