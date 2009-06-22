یک هزار نفر از زندانیان معتاد در فارس به درمان متادون روی آورده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن چاوشی در اولین روز از هفته مبارزه با مواد مخدر ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: امروز بخش اعظمی از زندانیان علاوه بر جرائم مختلف به اعتیاد نیز گرایش دارند که در این خصوص نیز در زندان علاوه بر مراقبتهای امنیتی و حفاظتی به حوزه درمان نیز توجه شده است.

وی با اشاره به نتایج موفقیت آمیز درمان اعتیاد در زندان نیز بیان کرد: در سال 86 فقط 250نفر از معتادین به درمان از طریق متادون روی آوردند ولی در سال گذشته این آمار به یک هزار 800 نفر رسیده که این نشان از روند موفقیت آمیز درمان در زندان است.

جانشین مدیر کل زندانهای استان فارس با اشاره به موجودی جمعیت 9هزار و 500 نفری زندانیان در فارس بیان کرد: از این تعداد سه هزار و 202نفر با جرائم مواد مخدر در زندان به سر می برند که برای درمان و اجابت نیاز آنها بحث متادون درمانی را به صورت جدی شروع کردیم که مورد استقبال نیز قرار گرفته است.

چاوشی با تاکید بر انجام مناسب اقدامات امنیتی و حفاظتی برای مقابله با توزیع مواد مخدر در زندان نیز بیان کرد: در گذشته راه های مختلفی برای انتقال مواد مخدر به زندان وجود داشت که از آنجمله می توان به پرتاب مواد در زمان هواخوری زندانیان، حمل به وسیله های مختلف از سوی خانواده ها اشاره کرد که برای هرکدام از این روشها اقدامات مناسبی انجام شد که نصب توری در فضای باز زندان، ارتقای امنیت ورود و خروج و... از جمله آنها به شمار می رود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت جمعیت کیفری و شاخصهای تحقق آن نیز بیان کرد: در گذشته برای تبدیل وضعیت متهم به محکوم حدود سه الی چهار ماه به طول می انجامید ولی در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته در زمانی کوتاه تر وضعیت زندانیان مشخص می شود به گونه ای که در حال حاضر از مجموع زندانیها 60درصد آنها محکوم هستند.