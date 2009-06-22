هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه که روز دوشنبه از سوی فدراسیون فوتبال منتشر شد آمده است: « تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تلاش‌های همه جانبه فدراسیون فوتبال، کادر فنی و بازیکنان، و با وجود شایستگی‌های لازم به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه نیافت و از کسب امتیازات لازم برای حضور در این رویداد مهم جهانی محروم ماند.

بدون تردید جمع کثیری از مردم عزیز، بخصوص جوانان این مرز و بوم پرگهر آزرده خاطر شدند و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر خود لازم می‌داند با کمال ادب و احترام از همه هم میهنان عزیز عذرخواهی کند.

فدراسیون فوتبال با وجود تلاش‌های خالصانه و همه جانبه و با تعیین هدف بزرگ و ارزشمند صعود پنج رده تیم‌های ملی به جام جهانی و توسعه همه جانبه فوتبال ملی بانوان، توانست در رده‌های نوجوانان، فوتسال و فوتبال ساحلی به این مهم دست پیدا کند.

البته لازم به ذکر است این فدراسیون و به تبع آن هیئت رئیسه،‌ تمام مساعی و کوشش خود را درخصوص حضور پرقدرت تیم ملی بزرگسالان در جام جهانی انجام داد که برگزاری بالغ بر 30 دیدار تدارکاتی، آماده‌سازی و تجهیزهتل آکادمی ملی فوتبال و کمپ تیم‌های ملی از آن جمله است که خود بیانگر اهمیت توجه فدراسیون به همه تیم‌های ملی و از آن جمله تیم ملی بزرگسالان است.

لذا این فدراسیون با توجه به هدف والای خود که همان ایجاد بستر مناسب برای پرورش و آموزش بازیکنان در همه رده‌های سنی تیم‌های ملی است، می‌کوشد همچون گذشته با برنامه‌ریزی و کار گروهی که سرلوحه همه اقدامات این فدراسیون است باعث رشد و توسعه ورزش پرطرفدار و مورد توجه فوتبال در کشور عزیز اسلامی‌مان شود. انشا‌ءالله »