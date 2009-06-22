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۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

به دلیل ناکامی تیم ملی ؛

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از ناکامی تیم ملی در راهیابی به جام جهانی با صدور اطلاعیه ای از مردم ایران عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه که روز دوشنبه از سوی فدراسیون فوتبال منتشر شد آمده است: « تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تلاش‌های همه جانبه فدراسیون فوتبال، کادر فنی و بازیکنان، و با وجود شایستگی‌های لازم به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه نیافت و از کسب امتیازات لازم برای حضور در این رویداد مهم جهانی محروم ماند.

بدون تردید جمع کثیری از مردم عزیز، بخصوص جوانان این مرز و بوم پرگهر آزرده خاطر شدند و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر خود لازم می‌داند با کمال ادب و احترام از همه هم میهنان عزیز عذرخواهی کند.

فدراسیون فوتبال با وجود تلاش‌های خالصانه و همه جانبه و با تعیین هدف بزرگ و ارزشمند صعود پنج رده تیم‌های ملی به جام جهانی و توسعه همه جانبه فوتبال ملی بانوان، توانست در رده‌های نوجوانان، فوتسال و فوتبال ساحلی به این مهم دست پیدا کند.

البته لازم به ذکر است این فدراسیون و به تبع آن هیئت رئیسه،‌ تمام مساعی و کوشش خود را درخصوص حضور پرقدرت تیم ملی بزرگسالان در جام جهانی انجام داد که برگزاری بالغ بر 30 دیدار تدارکاتی، آماده‌سازی و تجهیزهتل آکادمی ملی فوتبال و کمپ تیم‌های ملی از آن جمله است که خود بیانگر اهمیت توجه فدراسیون به همه تیم‌های ملی و از آن جمله تیم ملی بزرگسالان است.

لذا این فدراسیون با توجه به هدف والای خود که همان ایجاد بستر مناسب برای پرورش و آموزش بازیکنان در همه رده‌های سنی تیم‌های ملی است، می‌کوشد همچون گذشته با برنامه‌ریزی و کار گروهی که سرلوحه همه اقدامات این فدراسیون است باعث رشد و توسعه ورزش پرطرفدار و مورد توجه فوتبال در کشور عزیز اسلامی‌مان شود. انشا‌ءالله »

کد مطلب 900737

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